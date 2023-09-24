Манкунианцы в шестом туре АПЛ одержали победу над Бернли (1:0). Маркус Рашфорд, возвращаясь домой на своем автомобиле, попал в ДТП.

Первая сухая победа манкунианцев с августа в видеообзоре матча Бернли – Манчестер Юнайтед

Как сообщает Daily mail, авария произошла неподалеку от базы Манчестер Юнайтед. Нападающий врезался в островок безопасности. Сам Рашфорд не пострадал, а его Rolls-Royce, стоимостью 700 тысяч фунтов, придется теперь ремонтировать. Что стало причиной аварии, пока не известно. Отмечается, что первым на помощь форварду пришел Бруну Фернандеш, который стал свидетелем ДТП.

Маркус Рашфорд – один из лидеров Манчестер Юнайтед. Он выступает за манкунианцев с 2016 года. В сезоне 2023/24 форвард принял участие в шести матчах во всех турнирах за "красных дьяволов". В его активе один гол и одна результативная передача.

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