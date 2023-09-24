Манчестер Юнайтед переміг Бернлі в шостому турі АПЛ. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Тен Хага зуміли перервати свою невтішну серію з двох поразок поспіль, обігравши Бернлі. Єдиний м'яч в зустрічі забив Бруну Фернандеш після подачі кутового. Це перший сухий матч голкіпера Андре Онана з 14 серпня.

Манчестер Юнайтед перервав серію поразок, втримавши перемогу над Бернлі

Манчестер Юнайтед наразі має дев'ять балів і посідає восьму сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Бернлі залишається на останньому місці з одним набраним пунктом.