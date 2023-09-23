Віталій Миколенко в рамках матчу 6-го туру АПЛ 2023/24 провів неодзнозначний матч проти Брентфорда. Звіт читайте на "Футбол 24".

Віталій Миколенко після прекрасного матчу проти Арсеналу заслужив на місце в основі з Брентфордом. Шон Дайч був тієї ж думки – Янг знову відправився на правий фланг оборони, віддавши українцю лівий. "Ірискам" було критично важливо здобути перемогу, адже вони йшли у зоні вильоту, досі не вигравши жодного матчу.

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Старт зустрічі виявився вдалим. Гості відкрили рахунок вже на 6-й хвилині внаслідок атаки другим темпом після кутового. Гарнер виконав подачу з лівого флангу, Тарковскі скинув м'яч на Дукуре, а той метрів з семи розстріляв ворота – 0:1!

Миколенко прямої участі в гольовій атаці не брав, але свою роль зіграв. Віталій не підпустив до м'яча Мбеумо, унеможлививши контратаку Брентфорда. Після цього Янг підхопив сферу й віддав її Гарнеру.

На 21-й хвилині Миколенко міг і сам відзначитись, зачепившись за відскок від Піннока й пробивши з лівого краю штрафного. Втім, удар виявився занадто слабким.

"Джмелі" зуміли відігратись на 28-й хвилині внаслідок пострілу Єнсена з правого краю штрафного. За цей гол спитають з нашого земляка – Миколенко на початку епізоду піднявся за Мбеумо, аби зустріти вінгера на прийомі. Браян, однак, встиг прокинути м'яч повз Віталія.

Далі стався відскок, який взяв Янельт. Миколенко затримався у центрі, дозволивши віддати передачу на Єнсена. 1:1.

Цей епізод ще можна списати на тактичний провал Евертона. Мбеумо грамотно скористався персональною опікою, витягнувши свого захисника й відкривши зону для вривання з глибини. Втім, у першому таймі був момент, в якому Миколенко вже конкретно не встигав.

Мбеумо прийняв передачу й покотив на дальню стійку, однак Льюїс-Поттер не замкнув.

На щастя для мерсисайдців, другий тайм виявився успішнішим. На 67-й хвилині Тарковскі замкнув подачу з кутового, відновивши перевагу "ірисок", а на 70-й він міг відзначитись із ще одного корнера. Його після вдалого обведення заробив Миколенко.

Ще за хвилину свіжий Кальверт-Льюїн забив третій гол у ворота "джмелів", отримавши розрізний пас від Гарнера й перегравши голкіпера. 1:3! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Евертон святкує дебютну перемогу в сезоні АПЛ.

Миколенко завершив матч, вигравши всього 4 єдиноборства з 9-ти, але тріумфувавши у двох з трьох верхових дуелей. Крім того, українець виконав 4 виноси й зробив два вдалих обведення з двох спроб, однак і його переграли тричі (з 5-ти спроб).

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