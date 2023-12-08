Півзахисник Кривбаса Денис Кузик вірить в успіх підопічних Вернидуба в матчі з Зорею.

– Кривбасу залишається зіграти останній матч у 2023 році. Як команда готується до Зорі?

– Готуємося в звичайному режимі. Був один день вихідного, трішки відпочили і продовжили підготовку до матчу.

– Влітку ви проходили збори із Зорею. Цікаво буде зіграти проти хлопців, з якими перетиналися в Динамо?

– Мені цікаво грати проти кожного суперника, буду радий побачити хлопців з Динамо.

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– Яка атмосфера панує в команді перед останнім матчем перед перервою?

– Атмосфера в команді чудова. Всі хлопці дуже зосередженні на цій грі. Треба забирати свої залікові бали і прямувати до наших поставлених цілей.

– Перемога над Зорею зробить Кривбас зимовим чемпіоном. Як до цього ставляться хлопці?

– Давайте ми спочатку зіграємо цей матч, дай Боже, все у нас вийде, а потім вже будем дивитися у турнірну таблицю, – цитує Кузика портал Український футбол.

Нагадаємо,Кривбас є лідером української Прем'єр-ліги. Після 16 зіграних матчів команда Юрія Вернидуба має в своєму активі 33 турнірних бали. Вже в суботу, 9 грудня, криворіжці зіграють проти Зорі. Матч заплановано на 15:00.

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