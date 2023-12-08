Полузащитник Кривбасса Денис Кузык верит в успех подопечных Вернидуба в матче с Зарей.

– Кривбассу остается сыграть последний матч в 2023 году. Как команда готовится к Заре?

– Готовимся в обычном режиме. Был один день выходного, немного отдохнули и продолжили подготовку к матчу.

– Летом вы проходили сборы с Зарей. Интересно будет сыграть против ребят, с которыми пересекались в Динамо?

– Мне интересно играть против каждого соперника, буду рад увидеть ребят из Динамо.

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– Какая атмосфера царит в команде перед последним матчем перед перерывом?

– Атмосфера в команде отличная. Все ребята очень сосредоточены на этой игре. Надо забирать свои зачетные баллы и направляться к нашим поставленным целям.

– Победа над Зарей сделает Кривбасс зимним чемпионом. Как к этому относятся ребята?

– Давайте мы сначала сыграем этот матч, дай Бог, все у нас получится, а потом уже будем смотреть в турнирную таблицу, – цитирует Кузика портал Украинский футбол.

Напомним, Кривбасс является лидером украинской Премьер-лиги. После 16 сыгранных матчей команда Юрия Вернидуба имеет в своем активе 33 турнирных балла. Уже в субботу, 9 декабря, криворожцы сыграют против Зари. Матч запланирован на 15:00.

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