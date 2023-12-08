– Як взагалі розвивалася історія з переходом в Кривбас?

– На той момент в мене був чинний контракт з Динамо. Я мав їхати на збори, а перед самим від'їздом сказали, що не їду. Подзвонив агенту, і він почав шукати варіанти. Через деякий час надійшла пропозиція від Кривбаса. Я погодився, тому що знав деяких хлопців в команді. Мене запевнили, що команда ставить амбітні ціли. Так я опинився у Кривому Розі.

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– Окрім Кривбаса, у вас були варіанти з іншими клубами?

– Їздив у розташування Зорі на збори з Яциком та Болем. Пройшов збори, але щось не склалося. З Ворсклою не зійшлося.

– Динамо не залишало за собою право викупити вас у Кривбаса?

– Ні. На сьогоднішній день я повноцінний гравець Кривбаса, – цитує Кузика видання Український футбол.

Нагадаємо, Кривбас є лідером української Прем'єр-ліги. Після 16 зіграних матчів команда Юрія Вернидуба має в своєму активі 33 турнірних бали.