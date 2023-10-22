Норвезький захисник "бджіл" Крістоффер Айєр розділив радість українського хавбека Єгора Ярмолюка від першого виходу на поле у матчі чемпіонату Англії.

"Важка праця завжди винагороджується. Вітаю тебе з дебютом в АПЛ минулого вечора", – написав Айєр у сторіз у соціальній мережі Instagram.

Ярмолюк дебютував в АПЛ, Забарний програв Вулверхемптону, Манчестер Сіті впевнено переміг Де Дзербі

19-річний українець зробив перепост на свою сторінку, додав фото і відео своєї появи на полі, а також реакцію трибун.

Нагадаємо, Ярмолюк вийшов на заміну на 76-й хвилині домашнього матчу 9-го туру АПЛ проти Бернлі замість Матіаса Єнсена. До слова, раніше українець грав за Брентфорд лише в кубкових та товариських матчах.

АПЛ: Мудрик забив гол року і приніс пенальті – Челсі подарував Арсеналу диво-спасіння, Артета швидко покарав Зінченка