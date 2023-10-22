Норвежский защитник "пчел" Кристоффер Айер разделил радость украинского хавбека Егора Ярмолюка от первого выхода на поле в матче чемпионата Англии.

"Тяжелый труд всегда вознаграждается. Поздравляю тебя с дебютом в АПЛ прошлым вечером", – написал Айер в сториз в социальной сети Instagram.

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19-летний украинец сделал перепост на свою страницу, добавил фото и видео своего появления на поле, а также реакцию трибун.

Напомним, Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте домашнего матча 9-го тура АПЛ против Бернли вместо Матиаса Йенсена. К слову, ранее украинец играл за Брентфорд лишь в кубковых и товарищеских матчах.

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