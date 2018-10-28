Барселона підтвердила готовність Борусії Д викупити Алькасера

Виконавчий директор Барселони Оскар Грау заявив, що Борусія Д вже висловила бажання викупити права на Пако Алькасера, який влітку цього року переїхав у Дортмунд на правах оренди.

Пако Алькасер, найімовірніше, стане повноправним гравцем Борусії Д. Виконавчий директор Барселони Оскар Грау підтвердив готовність німецького клубу викупити права на 25-річного Алькасера, повідомляє Mundo Deportivo.

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Іспанець перебрався до Борусії Д влітку на правах оренди за 2 млн євро та доволі несподівано став лідером команди. У 3 зіграних матчах Бундесліги в активі Алькасера 6 голів.

За оренду Алькасера Борусія Д заплатить 2 млн євро, а повноцінний трансфер гравця обійдеться у 23 мільйони. Крім того, каталонці зможуть розраховувати на 5% від майбутнього продажу нападника.

Раніше повідомлялось, що Борусія планує підписати контракт з Алькасером до 2023 року.