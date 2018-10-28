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Форвард Айнтрахта Йовіч став наймолодшим автором пента-трика в історії Бундесліги

19 жовтня 23:41 892 Читать на русском
Форвард Айнтрахта Йовіч став наймолодшим автором пента-трика в історії Бундесліги
Лука Йовіч / соцмережі

Нападник Айтрахта Лука Йовіч оформив пента-трик у ворота Фортуни і став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, кому це вдавалось.

У матчі 8 туру Бундесліги Айнтрахт вдома приймав Фортуну. Клуб з Франкфурта-на-Майні знищив суперника з рахунком 7:1, а головним героєм став сербський форвард Лука Йовіч.

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Футболіст став наймолодшим в історії Бундесліги, кому вдалось оформити пента-трик. На момент досягнення сербу 20 років і 300 днів.

Айнтрахт після 8 турів піднявся на 6 сходинку і набрав 13 очок, але у Баварії ще матч у запасі. Мюнхенці на виїзді зіграють проти Вольфсбурга.

Айнтрахт знищив Фортуну, Лука Йовіч оформив пента-трик

Німеччина8 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Фортуна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
7 : 1
Фортуна
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