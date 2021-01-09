Дортмундці зустрічаються з Лейпцигом у центральному матчі 15 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Борусія Д розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Дортмунд перед Різдвом потрапив у яму, втратив багато очок і відстав від лідерів. Звільнення Люсьєна Фавра не надто допомогло – проблеми залишилися. Лейпциг зберігає стабільність, маючи найкращу оборону в Бундеслізі. Сьогодні Юліан Нагельсманн може обійти Баварію на вершині – потрібно перемогти Борусію.

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Стартові склади команд

РБ Лейпциг: Гулачі – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Адамс, Забітцер, Айдара, Анхеліньо – Форсберг, Поульсен, Ольмо.

Запасні: Мартінес, Хван, Клостерманн, Сьорлот, Самарджіч, Мукіеле, Боровскі, Мартел, Вош.

Борусія Д: Буркі – Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд.

Запасні: Унбехаун, Морей, Загаду, Шульц, Мукоко, Брандт, Джан, Піщек, Тіггес.

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