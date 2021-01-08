Гладбах засяяв у Лізі чемпіонів, вигравши складну групу Шахтаря, однак на внутрішній арені щільний графік дався взнаки – лише сьоме місце. Баварія ж традиційно лідирує в Бундеслізі, хоч і збавила оберти в порівнянні з літом минулого року. Борусія М проти Баварії – це класика німецького футболу. Фаворитизм мюнхенців не піддався жодним сумнівам, але інтриги додавало те, що в попередніх сезонах Гладбах обігрував незмінного чемпіона.

Як Гладбах досягає успіху

Обидві команди мали кадрові втрати. Марко Розе не розраховував на французьку пару форвардів Плеа-Тюрам, а Гансі Флік мусив обійтися без Гнабрі. Втім, тренери виставили дуже бойові склади. У Баварії в центрі поля нарешті відновилася найсильніша зв'язка Кімміх-Горетцка, тоді як в стартовий склад Борусії повернулися Бенсебайні та Закарія.

Старт зустрічі не подарував яскравого футболу. Баварія контролювала м'яч на власній половині, а Гладбах грамотно стримував суперника щільним середнім блоком. Розважати публіку довелося Нойєру – Ману йшов у дриблінг та ефектно вилітав на перехоплення. Гості залишалися без моментів, поки Нойхаус не зробив їм подарунок, зачепивши м'яч рукою у штрафному майданчику. Ідіотський вчинок, для якого не було передумов. Лєвандовскі безпомилково виконав вирок з 11-метрової позначки.

Напівмоменти у Баварії виникали внаслідок контрпресингу. Саме так прийшов другий гол у ворота Зоммера. Горетцка перехопив м'яч у центрі поля, обігрався з Сане та розрядив здалеку гармату! Були підозри, що Леон зіграв рукою, але арбітри запевнили, що гол забитий законно. "Ротен" вперше з жовтня не пропустили першими в Бундеслізі та видали потужний дебют, проте далі на мюнхенців чекало серйозне випробування.

Божевільний камбек Гладбаха у відеоогляді матчу Борусія М – Баварія – 3:2

Борусія М увімкнула високий пресинг і встигла відігратися ще до перерви. Правий фланг Баварії провалився під тиском, господарі відібрали м'яч, Штіндль вирізав геніальний пас на Хофманна, а Йонас розстріляв ворота. "Жеребці" почали тероризувати високу мюнхенську оборону закиданнями з глибини. Пару разів Баварія відбилася, але Штіндль все ж знайшов епізод для другого розкішного асисту. Капітан Борусії вивів Хофманн сам на сам з Нойєром – Йонас оформив дубль. Лайнсмен зафіксував вигаданий офсайд, однак VAR допоміг відновити справедливість.

А відразу по перерві Борусія вийшла вперед. Правий фланг Баварії знов провалився – Зюле та Павар наварили під час розіграшу м'яча. Хофманн до двох голів додав у свій актив результативну передачу, знайшовши пасом Нойхауса. Поступаючись в рахунку, гості посилили тиск на чужі володіння. Втім, створити якісну нагоду ніяк не могли – все зводилося до дальніх ударів Кімміха, Лєвандовскі та Сане.

Гансі Флік у спробах підсилити атаку випустив Комана замість жахливого Дугласа Кости. Француз додав активності та креативу, створив пару шансів Лєвандовскі, але врятувати матч не зумів. Баварія провела кінцівку поєдинку з м'ячем в атаках, але відігратися не вдалося. У вирішальний момент Гінтер зупинив м'яч на лінії воріт. Борусія майстерно відстояла перемогу, набрала 24 очки та наблизилася до топ-4. Баварія залишилася на вершині Бундесліги, проте завтра Лейпциг може її обійти.

Катастрофічний матч провела оборона Мюнхена. Як тільки Борусія увімкнула високий пресинг, захист Баварії сипонув страшними помилками, нагадуючи подекуди безпомічний Шахтар у матчах Ліги чемпіонів проти "жеребців". Про передачі за спину, як найдієвішу фішку проти Баварії, написано не один текст. Втім, це не єдине вразливе місце рекордмайстера. Нойєр вкотре творить дива, але вперше в кар'єрі пропускає в 10 матчах Бундесліги поспіль. У цьому сезоні тільки Хоффенхайм, Шальке та Майнц пропустили більше за Баварію. Дика статистика.

Алаба помітно здав, а епопея з новим контрактом лише посилила негатив від фанів. Зюле виглядав сьогодні максимально неповоротким і повільним – як на м'ячі, так і без м'яча. Слабко відіграв Девіс – чому Лукас Ернандес, який чудово себе зарекомендував, сидить в запасі?! А справжня катастрофа це Павар. Французького захисника критикував перед матчем навіть головний тренер, але Флік не має гідного варіанту на заміну. У Бенжамена немає конкурента (Сарр розчарував, Кімміх потрібен у півзахисті), тому його спад дуже боляче вдарив по команді.

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