Дортмундцы встречаются с Лейпцигом в центральном матче 15 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Боруссия Д начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Дортмунд перед Рождеством попал в яму, потерял много очков и отстал от лидеров. Увольнение Люсьена Фавра не слишком помогло – проблемы остались. Лейпциг сохраняет стабильность, имея лучшую оборону в Бундеслиге. Сегодня Юлиан Нагельсманн может обойти Баварию на вершине – нужно победить Боруссию.

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Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Адамс, Забитцер, Айдара, Анхелиньо – Форсберг, Поульсен, Ольмо.

Запасные: Мартинес, Хван, Клостерманн, Серлот, Самарджич, Мукиэле, Боровски, Мартел, Вош.

Боруссия Д: Бурки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Витсель, Дилэйни – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд.

Запасные: Унбехаун, Морей, Загаду, Шульц, Мукоко, Брандт, Джан, Пищек, Тиггес.

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