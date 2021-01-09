До сьогоднішнього дня у топ-чемпіонатах Європи було лише дві команди, які у нинішньому сезоні не виграли жодного поєдинку. Після перемоги гельзенкірхенців головним невдахою залишився англійський Шеффілд Юнайтед.

Байєр розписав бойову нічию із Вердером, Уніон та Вольфсбург не виявили сильнішого, Фрайбург знищив Кельн

Крістіан Гросс провів лише другий матч на чолі Шальке, а вже зумів зробити, здавалося, неймовірне. Команда нарешті перервала свою довжелезну серію без перемог у Бундеслізі, яка налічувала 30 матчів. Сьогодні "Кнаппен" могли повторити абсолютний антирекорд чемпіонату, який встановила Тасманія ще у сезоні-1965/66. Берлінці тоді не вигравали 31 матч поспіль.

Головним героєм, який врятував свою команду від історичної ганьби, можна вважати Метью Хоппе. Американець, якому лише 19 років, оформив хет-трик. Однак не варто принижувати заслуги Аміна Харіта. Марокканець тричі асистував Хоппе, а під кінець зустрічі забив сам.

Як наслідок, нищівна перемога Шальке принесла гельзенкірхенцям три очки і дозволила покинути останнє місце в турнірній таблиці. Хоффенхайм з 15-ма заліковими пунктами розташувався на 14-й сходинці.