"Чи існує загроза розформування Динамо і Шахтаря? Така ситуація можлива. Це буде повним крахом українського футболу на довгі роки. З цього боку я розумію хлопців, які бояться, що наш футбол може повністю розвалитися.

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Як бути з боргами? Чи зможуть футболісти можуть розраховувати на повну виплату зарплат, особливо у таких клубах, як Зоря та Десна? У сьогоднішній ситуації про жодні компенсації говорити не варто. Було б солідарно, якби клуби після війни все виплатили хлопцям. Це справа честі для президентів клубів. Зараз це абсолютно неможливо. Усі гроші мають йти на армію, відновлення інфраструктури та підтримку населення", – цитує Левченка FanDay.

Нагадаємо, раніше журналіст Ігор Циганик теж припускав ймовірність зникнення низки клубів УПЛ – серед них і Динамо з Шахтарем (останній навіть призупинив контракти з гравцями). Щоправда, обидва гранди поновили тренування за межами України і спокійно готуються до серії благодійних матчів.

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