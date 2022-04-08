"Существует ли угроза расформирования Динамо и Шахтера? Такая ситуация возможна. Это будет полным крахом украинского футбола на долгие годы. С этой стороны я понимаю ребят, которые боятся, что наш футбол может полностью развалиться.

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Как быть с долгами? Смогут ли футболисты рассчитывать на полную выплату зарплат, особенно в таких клубах, как Заря и Десна? В сегодняшней ситуации ни о каких компенсациях говорить не стоит. Было бы солидарно, если бы клубы после войны все выплатили ребятам. Это дело чести для президентов клубов. Сейчас это совсем нереально. Все деньги должны идти на армию, восстановление инфраструктуры и поддержку населения", – сказал Левченко FanDay.

Напомним, ранее журналист Игорь Цыганык тоже предполагал вероятность исчезновения ряда клубов УПЛ – в их числе Динамо с Шахтером (последний даже приостановил контракты с игроками). Правда, оба гранда возобновили тренировки за пределами Украины и спокойно готовятся к серии благотворительных матчей.

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