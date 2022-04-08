Президент і головний тренер киян повечеряли у столиці Румунії та обговорили майбутнє "біло-синіх".

Зустріч Суркіса з Луческу відбулася в бухарестському ресторані Ватра. Окрім них, на вечері були присутні Григорій Суркіс, агент Аркадій Запорожану та кілька працівників київського клубу.

Предметом зустрічі було майбутнє Динамо. Підсумок розмови був позитивним – Ігор Суркіс, який разом із братом скандально виїхав з України, продовжить фінансувати клуб, а Мірча Луческу і надалі отримуватиме повну довіру у підготовці конкурентноздатної команди. Про це повідомляє Prosport.ro.

Журналісти видання, присутність яких президента киян дещо спантеличила, змогли зробити кілька кадрів біля ресторану.

Нагадаємо, на момент зупинки УПЛ Динамо посідало друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Шахтаря на 2 очки. Через початок повномасштабної війни в Україні київський клуб покинули всі легіонери – Беньямін Вербіч, Томаш Кендзьора, Карлос Де Пена і Вітінью.

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