"Не можна виключати такого варіанту, що Шахтар і Динамо розформують. Може статись все, що завгодно. Але все ж не думаю, що клуби повністю можуть припинити існування. Можливо, зменшиться бюджет, зменшиться рівень команди, будуть грати молодими гравцями.

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Наскільки я знаю, Шахтар зараз відпускає бразильців, але залишає молодих українців. Значить, потрібно виконувати ті умови, які прописані в контракті. Шахтар тримає в голові молоду команду, яку потрібно награвати на перспективу, щоб з часом зменшити бюджет. Так само зменшиться бюджет і в Динамо.

Що робити з футболістами, які отримують велику зарплатню? Доведеться їх продавати або відпускати. Клуби не можуть зникнути просто так. У них немає боргів. Вони можуть бути продані, комусь передані або функціонувати з меншим бюджетом. За моєю інформацією, в УПЛ зараз немає клубів, які б офіційно заявили, що припиняють діяльність. Всі чекають і шукають можливості для подальшого існування", – цитує Циганика Fanday.

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