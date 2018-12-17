Барселона знищила Леванте на виїзді, Мессі оформив хет-трик

Барса завдяки голам Лео Мессі, Луїса Суареса та Жерара Піке знищила Леванте у заключному матчі 16-го туру іспанської Прімери.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Леванте – Барселона – 0:5

Голи: Суарес, 35, Мессі, 43, 47, 60, Піке, 88

Леванте провів дуже рівний старт поєдинку, високо пресингуючи Барсу та намагаючись проводити швидкі атаки. Перший момент у зустрічі створили саме господарі: на 5-й хвилині Хасон розігнав контрвипад Леванте та віддав на правий край Боатенгу, а той потужно пробив у ближній кут – Тер Штеген взяв цей удар! Барса відповіла пострілом Мессі з лінії напівкола перед штрафним, але м'яч пройшов повз ворота. В цілому ж, перші 30 хвилин відзначалися великою сміливістю валенсійців та значними складнощами у грі гостей.

На 33-й хвилині Леванте міг вийти уперед, однак удар Боатенга практично з лінії воротарського майданчика після вдалого відскоку прийшовся у поперечину. Каталонці одразу ж покарали за марнотратство: Мессі відібрав м'яч перед штрафним Леванте, почав усіх обігрувати, загнав себе на лівий край і несподівано вирізав вправо на Суареса, а той метрів з десяти пробив у дев'ятку – 0:1. На 42-й хвилині перевагу "блаугранас" дальнім пострілом міг подвоїти Ракітіч, однак м'яч пройшов повз дальню штангу, тож забивати довелося капітану. Вже у наступній атаці Ліонель Мессі отримав передачу на хід від Серхіо Бускетса, увірвався на швидкості у карний майданчик та пробив з-під захисника у лівий кут – 0:2. Ізі.

На старті другого тайму всі питання щодо фінального результату були зняті остаточно. Вже на 47-й хвилині Альба пройшов до штрафного і прострілив поперек на Суареса, а той пропустив м'яч на Мессі. Лео ж у дотик пробив точно в кут – 0:3! Леванте після цього намагався постріляти зі штрафних і хоч трохи розмочити рахунок, але на 60-й хвилині цифри на табло стали приймати знущальницький вид. Луїс Суарес на лівому фланзі прокинув поміж ніг Кабако та зовнішньою стороною стопи вирізав на Відаля, який з правого краю штрафного прямо перед воротами віддав вліво на Мессі – ну а Лео оформив хет-трик.

Вилучення Кабако на 76-й хвилині після грубого фолу проти Дембеле стало вишенькою на торті фіаско господарів, хоча вони не здались і могли відквитати один м'яч після пострілу Борхи Майораля з лінії штрафного на 81-й хвилині – Тер Штеген врятував. Щоправда, у Барси було ще дві-три можливості до п'ятого голу, але каталонці при своїх випадах два-в-один та один-на-один довгий час нещадно пороли свої моменти. Зрештою, на 88-й хвилині гості свого добилися: Піке завершив сольний прохід точним ударом з меж карного майданчика – 0:5.

Таким чином, Барселона набрала 34 очки та продовжила лідирувати у турнірній таблиці, в той час як Леванте з 22 заліковими балами залишився восьмим.