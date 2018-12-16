Севілья перемогла Жирону та вийшла на друге місце: 16-й тур Прімери, матчі неділі

В матчі 16-го туру іспанської першості Севілья переграла Жирону.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Севілья – Жирона – 2:0

Голи: Банега, 55 (пен), Сарабія, 64

Еспаньйол – Бетіс – початок о 17:15

Уеска – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья провела дуже переконливий поєдинок проти Жирони, маючи можливість забивати ще у першому таймі. За цю половину гри Сарабії, Банезі та Ескудеро вдалися кілька ударів різної точності з меж та околиць штрафного, а на 45-й хвилині постріл Меси з гострого кута ногою вибив Іраїсос. У Жирони було лише замикання Стуані після подачі Порту, однак його впевнено парирував Вацлік. Зрештою, "рохібланкос" взяли своє у другому таймі: на 55-й хвилині Хуанпе привіз пенальті, зрізавши Андре Сілву – Евер Банега з "точки" був влучним. На 64-й же Пабло Сарабія встановив остаточний рахунок, замкнувши простріл Бен-Єддера метрів з десяти – 2:0.

Таким чином, Севілья набрала 31 очко та піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Жирона з 21 заліковим балом залишилась десятою.