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Дембеле незадоволений тим, що ЗМІ оперативно дають інформацію про його запізнення на тренування

19:01 82 Читать на русском
Дембеле незадоволений тим, що ЗМІ оперативно дають інформацію про його запізнення на тренування
Усман Дембеле / соцмережі

Форвард Барселони Усман Дембеле хотів би мати можливість переносити тренування, як деякі його партнери. Також йому не подобається, що ЗМІ пишуть лише про його запізнення на тренування.

Усман Дембеле незадоволений тим, що ЗМІ оперативно відписують про його порушення режиму та запізнення на тренування, повідомляє Sport.es з посиланням на El Chiringuito.

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Француз підозрює, що дані передає людина з клубу, але не розуміє, кому це потрібно, враховуючи, що інші футболісти "блаугранас" теж запізнювались, але про це ніхто не писав.

Також йому не подобається той факт, що за проханням деяких гравців час тренування можуть перенести, тоді як він не має такої можливості. Він не переживає щодо своєї гри в матчах, але йому не подобається ставлення до нього в клубі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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