"Можливо, Мессі не вистачає мене", – Роналду закликав аргентинця перебратися в Серію А

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів, що не сумує за принциповим суперництвом з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Чи сумую за Мессі? Ні, можливо, це йому не вистачає мене. Я грав у Англії, Іспанії, Італії, Португалії, у збірній, поки він все ще перебуває в Іспанії. Може, він потребує мене більше.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

Для мене життя – це виклик, мені це подобається, і мені подобається робити людей щасливими.

Я хотів би, щоб він перебрався до Італії. Як і я, прийнявши виклик. Однак, якщо він там щасливий, я поважаю його рішення. Він фантастичний гравець, хороший хлопець, але я тут ні за чим не сумую. Це моє нове життя, і я щасливий", – цитує Роналду Gazzetta dello Sport.

Золотий бутс 2018/19: українець завершив рік у топ-5, ноунейми на вершині, Мбаппе лише 7-й, Роналду та Мессі далеко