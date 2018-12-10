toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

"Можливо, Мессі не вистачає мене", – Роналду закликав аргентинця перебратися в Серію А

11:55 547 Читать на русском
"Можливо, Мессі не вистачає мене", – Роналду закликав аргентинця перебратися в Серію А
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів, що не сумує за принциповим суперництвом з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Чи сумую за Мессі? Ні, можливо, це йому не вистачає мене. Я грав у Англії, Іспанії, Італії, Португалії, у збірній, поки він все ще перебуває в Іспанії. Може, він потребує мене більше.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

Для мене життя – це виклик, мені це подобається, і мені подобається робити людей щасливими.

Я хотів би, щоб він перебрався до Італії. Як і я, прийнявши виклик. Однак, якщо він там щасливий, я поважаю його рішення. Він фантастичний гравець, хороший хлопець, але я тут ні за чим не сумую. Це моє нове життя, і я щасливий", – цитує Роналду Gazzetta dello Sport.

Золотий бутс 2018/19: українець завершив рік у топ-5, ноунейми на вершині, Мбаппе лише 7-й, Роналду та Мессі далеко

Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі Італія Ювентус Ювентус Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук