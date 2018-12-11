Барселона готує неочікуваний трансфер у лінію захисту

Ліга чемпіонів — 18:17 2
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Шахтар – Ліон: французька команда прилетіла до Києва
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"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно ДуартеІнтерв’ю — 16:00 2483
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"Якщо ці арбітри хороші хлопці – будуть сос*ти", – Нацполіція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в УкраїніПерша ліга — 14:30 3003
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Молодіжна збірна України дізналась суперників у відборі на Євро-2021Збірна України U-21 — 12:19 1309
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Шахтар – Ліон: Ракицький та Тайсон повернулись у загальну групу, Дентінью та Ордець тренуються окремоЛіга чемпіонів — 11:13 564
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