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Барселона готує неочікуваний трансфер у лінію захисту

17:11 918 Читать на русском
Барселона готує неочікуваний трансфер у лінію захисту
Барселона / ФК Барселона

Капітан і легенда Манчестер Сіті Венсан Компані може перейти в Барселону.

Барселона несподівано зацікавилась у підписанні захисника Манчестер Сіті Венсана Компані, повідомляє The Sun.

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32-річний бельгієць був одним із перших придбань шейха Мансура після купівлі манкуніанського клубу. За цей час він разом з командою тричі виграв АПЛ та дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Проте, Компані має домовленість з "містянами", що матиме можливість приєднатись до тренерського штабу після завершення ігрової кар'єри.

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