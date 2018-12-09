Альба: "Золотий м'яч" – брехня, Мессі – найкращий гравець у світі

Захисник Барселони Жорді Альба вважає результати голосування за "Золотий м'яч-2018" несправедливими.

"Золотий м'яч" – це брехня, його оточує безліч кампаній з боку клубів і медіа. Усім відомо, що Мессі – найкращий гравець у світі з відривом", – передає слова Альби Goal.

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Нагадаємо, що цьогоріч Лука Модріч став володарем "Золотого м'яча". Натомість Мессі не потрапив навіть до трійки, посівши 5 місце за підсумками голосування.

До слова, вчора Мессі відзначився дублем у ворота Еспаньйола та встановив чергове індивідуальне досягнення.

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