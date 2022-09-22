Український наставник Левадії Максим Калініченко покинув свою посаду, повідомляє офіційний сайт естонської команди.

Калініченко несподівано став головним тренером чемпіона Естонії – шанси захистити титул примарні

До слова, наш співвітчизник пропрацював з командою лише десять днів (контракт був розрахований до кінця 2023 року). За цей час він встиг зазнати поразки від середняка турнірної таблиці – Курессаре – з рахунком 2:3.

За словами президента Левадії Віктора Левади, рішення було прийняте після розмови з футболістами та тренерами – сторони дійшли висновку, що в наявних умовах команді буде важко досягти поставлених цілей.

Нагадаємо, після 29-ти турів Левадія йде другою, маючи у своєму активі 68 очок. Від лідера – Флори – вона відстає вже на 13 пунктів.

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