Генуезький клуб офіційно підтвердив остаточний розрив контракту за обопільною згодою з українським фахівцем.

Шевченко жертвує кар'єрою тренера заради інтересів України – у розмові з Цигаником згадувався лише Челсі

Шевченко очолив Дженоа 7 листопада минулого року, підписавши контракт до літа 2024-го. Втім, жахливі результати (6 очок у 11 матчах) призвели до звільнення вже 15 січня. Відтоді сторони ніяк не могли дійти згоди щодо компенсації за достроковий розрив співпраці. Тепер Шевченко нарешті вільний і може шукати собі нову роботу.

Додамо, що зміна тренера тоді не надто допомогла Дженоа – німець Александер Блессін вилетів у Серію В, де й працює зараз.

Шевченко став жертвою змови: із Дженоа його витіснив "сірий кардинал" – хто він такий?