Шевченко офіційно став безробітним – контракт з Дженоа вдалося розірвати лише через 8 місяців після ганебного звільнення
Андрій Шевченко нарешті остаточно закрив неприємну сторінку роботи головним тренером Дженоа.
Генуезький клуб офіційно підтвердив остаточний розрив контракту за обопільною згодою з українським фахівцем.
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Шевченко очолив Дженоа 7 листопада минулого року, підписавши контракт до літа 2024-го. Втім, жахливі результати (6 очок у 11 матчах) призвели до звільнення вже 15 січня. Відтоді сторони ніяк не могли дійти згоди щодо компенсації за достроковий розрив співпраці. Тепер Шевченко нарешті вільний і може шукати собі нову роботу.
Додамо, що зміна тренера тоді не надто допомогла Дженоа – німець Александер Блессін вилетів у Серію В, де й працює зараз.
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