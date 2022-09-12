Левадія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення 43-річного українця головним тренером. Контракт розрахований до кінця 2023-го з можливістю продовження ще на 2 роки.

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Для Калініченка це перший досвід самостійної роботи на дорослому рівні. Раніше він очолював лише молодіжку Металіста, а в Поліссі, російській Родіні і Ризі був помічником. У екс-гравця збірної України є ліцензія УЄФА Pro, яка дозволяє бути головним тренером на будь-якому рівні.

Додамо, що Левадія є чинним чемпіоном Естонії, але шансів захистити титул вкрай мало. За 8 турів до фінішу поточного сезону "біло-зелені" йдуть другими, відстаючи від Флори аж на 10 очок.

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