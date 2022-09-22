Украинский наставник Левадии Максим Калиниченко покинул свой пост, сообщает официальный сайт эстонской команды.

Калиниченко неожиданно стал главным тренером чемпиона Эстонии – шансы защитить титул призрачные

К слову, наш соотечественник проработал с командой всего десять дней (контракт был рассчитан до конца 2023 года). За это время он успел потерпеть поражение от середняка турнирной таблицы – Курессаре – со счетом 2:3.

По словам президента Левадии Виктора Левады, решение было принято после разговора с футболистами и тренерами – стороны пришли к выводу, что в сложившихся условиях команде будет трудно достичь поставленных целей.

Напомним, после 29-ти туров Левадия идет второй, имея в своем активе 68 очков. От лидера – Флоры – она отстает уже на 13 пунктов.

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