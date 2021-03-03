Манчестер Юнайтед може стати одним з головних клубів на літньому трансферному ринку.

"Червоні дияволи" мають кілька топ-цілей для підсилення складу. The Mirror запропонував свій варіант основи команди Сульшер на сезон 2021/22.

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У команді "з'являться" троє новачків, на яких доведеться витратити щонайменше 300 млн євро. Перший – центрбек Севільї Жюль Кунде. Transfermarkt оцінює француза у 50 млн євро, проте апетити іспанського клубу можуть виявитися ще більшими. Доповнити атаку МЮ повинен дует зірок Борусії Д – Ерлінг Холанд та Джейдон Санчо. Їх оцінюють у 110 та 100 млн відповідно. Щоправда, перехід норвежця найближчого літа виглядає майже нереальним.

Додамо, що витрати Манчестер Юнайтед минулого літа були значно скромнішими – близько 83 млн євро.

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