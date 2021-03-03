В среду в 29-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 29-й тур

Бернли – Лестер – 1:1

Голы: Выдра, 4 – Ихеаначо, 34

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 1:0

Гол: Макголдрик, 30

Кристал Пелес – Манчестер Юнайтед – начало матча в 22:15

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Лестер, разгромно уступив в прошлом туре Арсеналу на своем поле, приехал реабилитироваться перед болельщиками в Бернли. Однако, неожиданно пропустил уже в начале матча. Неуверенный пас защитника "лис" на линии штрафной перехватил Матей Выдра и из района одиннадцатиметровой отметки открыл счет. В середине тайма на дальний пас Вилфреда Ндиди отозвался Ихеаначо, которому из пределов штрафной удалось слета пробить мимо голкипера.

После перерыва ситуация на поле выровнялась – Бернли не давал шансов сопернику забить второй раз. В конце концов поединок так и закончился боевой ничьей. Как следствие, Лестер остался третьим, сравнявшись по очкам с Манчестер Юнайтед, Бернли – пятнадцатый.

Откровенный аутсайдер турнирной таблицы – Шеффилд Юнайтед – принимал Астон Виллу. Несмотря на значительное преимущество во владении мячом гостей, "клинки" ушли на перерыв победителями – в середине тайма курьезный гол забил Дэвид Макголдрик. Ирландец, пытаясь замкнуть прострел партнера, оступился и уже в падении сумел переправить мяч в сетку.

После отдыха хозяева остались в меньшинстве: Ягелка выполнил грязный подкат и арбитр показал опытному защитнику "горчичник". Однако, после просмотра эпизода рефери изменил свое решение и попросил Фила покинуть поле. В результате, Шеффилду удалось удержать минимальную победу и прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.

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