"Ми були дуже обережні й дуже скромні у своїх цілях. Я думаю, що зараз ми повинні йти матч за матчем, але також думати, що можемо досягти великих результатів. Гра наступного року в єврокубках може стати реальністю.

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Бути лідером однієї з найбільш конкурентоспроможних ліг у світі, маючи таких суперників, як Барса, Реал, Атлетіко – це щось дуже приємне, і я думаю, що це добре для Ла Ліги.

Попереду ще багато матчі, і ми не готові боротися за чемпіонство. Лестер? Зараз я думаю, що це занадто велике слово, щоб бути реальним. Реалізм підказує нам, що якщо ми дійдемо до 29-го або 30-го туру в цій ситуації, ми зможемо думати про титул.

Це мрія, це позиція, за яку ми повинні боротися і відстоювати свою перевагу. Зіграти в Лізі чемпіонів було б неймовірно", – цитує Кіке Карселя Marca.

Нагадаємо, що Жирона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом. Реал посідає другу сходинку і відстає на два пункти.

Враховуючи успіхи каталонського клубу, ЗМІ почали порівнювати Жирону з Лестером, який виграв АПЛ у 2016 році.

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