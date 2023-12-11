"Мы были очень осторожны и очень скромны в своих целях. Я думаю, что сейчас мы должны идти матч за матчем, но также думать, что можем достичь больших результатов. Игра в следующем году в еврокубках может стать реальностью.

Левандовски признал преимущество Жироны над Барселоной: "Они были лучше нас"

Быть лидером одной из самых конкурентоспособных лиг в мире, имея таких соперников, как Барса, Реал, Атлетико – это что-то очень приятное, и я думаю, что это хорошо для Ла Лиги.

Впереди еще много матчи, и мы не готовы бороться за чемпионство. Лестер? Сейчас я думаю, что это слишком большое слово, чтобы быть реальным. Реализм подсказывает нам, что если мы дойдем до 29-го или 30-го тура в этой ситуации, мы сможем думать о титуле.

Это мечта, это позиция, за которую мы должны бороться и отстаивать свое преимущество. Сыграть в Лиге чемпионов было бы невероятно", – цитирует Кике Карселя Marca.

Напомним, что Жирона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. Реал занимает второе место и отстает на два пункта.

Учитывая успехи каталонского клуба, СМИ начали сравнивать Жирону с Лестером, который выиграл АПЛ в 2016 году.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны.