"Це була дуже складна гра для нас. Думаю, в деяких моментах вони були кращими за нас. Ми намагалися щось зробити, але це було важко.

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Повинні продовжувати працювати та мислити позитивно. Проти Жирони був не наш день. Ми знали наскільки буде важкою гра. Ми повинні проаналізувати те, що сталося, і спробувати виграти решту матчів. Намагаємося викладатися на повну", – цитує Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі відзначився голом у ворота Жирона на 19 хвилині. Утім, це не допомогло Барселоні здобути бодай нічию у дербі. У підсумку команда Хаві програла 2:4.

Наразі "блаугранас" перебуває на четвертому місці з 34 балами. Від Жирони, яка лідирує в таблиці, Барселона відстає на сім очок.

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