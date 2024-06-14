Бетіс продав захисника Шаді Ріада в Крістал Пелас, інформує прес-служба клубу АПЛ.

Ледь не найбільше цьому трансферу радіє Барселона завдяки структурі виплат, яку розкрила Marca. Рік тому Бетіс орендував Ріада у каталонців, а днями викупив за 3 млн євро. Втім, керівництво Барси завбачливо зберегло за собою 50% прибутку з наступного продажу марокканця.

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Бетіс отримав від Пелас 15 млн євро, тобто різниця між купівлею і продажем склала +12 млн. Половину (6 млн євро) потрібно віддати Барселоні на додачу до трьох вже виплачених мільйонів. Загалом "кулес" заробили на трансфері 9 млн, а "огірки" всього 6. Севільцям залишається сподіватися на активацію бонусів, які ще можуть принести певну суму від Крістал Пелас.

Цікаво, що Ріад відіграв за першу команду Барси усього одну хвилину! Минулий і єдиний сезон за Бетіс був продуктивним – 30 матчів, статус одного з відкритів Ла Ліги. Тепер 20-річний Ріад спробує свої сили в банді Олівера Гласнера, яка весною розривала АПЛ.

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