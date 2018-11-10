Лестер продовжує вшановувати пам'ять загиблого власника – марш фанатів та статуя на стадіоні

Вболівальники Лестера проведуть марш до Кінг Пауер Стедіум і віддадуть данину пам'яті загиблому власнику Вішаю Шрівадданапрабха. Також біля стадіону буде встановлений пам'ятник.
Тисячі фанатів Лестера проведуть марш у пам'ять загиблого власника клубу Вішая Шрівадданапрабха, повідомляє Sky Sports. Це буде перший домашній матч "лисів" з моменту загибелі тайського бізнесмена.
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Окрім цього офіційний сайт клубу повідомив про встановлення статуї біля Кінг Пауер Стедіум. Перед поєдинком 12 туру АПЛ проти Бернлі будуть 2 хвилини мовчання, перша хвилина на честь Шрівадданапрабха, друга – на честь загиблих військових у Першій світовій війні.
Варто зазначити, що саме Лестер розпочав традицію вдягати футболки з маком у 2003 році.
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