Лестер продолжает чтить память погибшего владельца – марш фанатов и статуя на стадионе

Цветы и атрибутика в честь погибшего Вишая Шривадданапрабха / соцсети

Болельщики Лестера проведут марш до Кинг Пауэр Стэдиум и отдадут дань памяти погибшему владельцу Вишаю Шривадданапрабха. Также у стадиона будет установлен памятник.

Тысячи фанатов Лестера проведут марш в память погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, сообщает Sky Sports. Это будет первый домашний матч "лис" с момента гибели тайского бизнесмена.

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Кроме этого официальный сайт клуба сообщил об установлении статуи возле Кинг Пауэр Стэдиум. Перед поединком 12 тура АПЛ против Бернли будут 2 минуты молчания, первая минута в честь Шривадданапрабха, вторая – в честь погибших военных в Первой мировой войне.

Стоит отметить, что именно Лестер начал традицию надевать футболки с маком в 2003 году.

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