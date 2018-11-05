Шмейхель емоційно прокоментував загибель президента Лестера – він був свідком трагедії

Голкіпер Лестера Каспер Шмейхель дав перший коментар після трагічної загибелі президента клубу Вішая Шрівадданапрабха.

"Я був на полі і помахав йому рукою, коли він злетів. Я все бачив своїми очима. Ці спогади назавжди залишаться зі мною, на жаль. Це не найкращі спогади, але навколо мене є хороші люди, які готові мене підтримати. Клуб проявив себе з кращого боку, і всі отримали ту підтримку, якої потребували.

Шмейхель героїчно кинувся рятувати людей у палаючому гелікоптері власника Лестера – гравця зупинила поліція

Вішай об'єднав усіх нас всередині команди. Він вибудував цілу культуру. Ми всі стали сім'єю і залишимося нею після його трагічної смерті. Для нас не важливо, яку позицію людина займає в клубі. Гравці, тренери, охоронці, асистенти – всі є повноправними членами сім'ї", – наводить слова Шмейхеля Daily Mail.

Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха. Усі пасажири та двоє пілотів загинули.

Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера