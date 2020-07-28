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Лестер презентував домашній комплект форми на новий сезон

06:00 - Читать на русском
Лестер презентував домашній комплект форми на новий сезон
Лестер презентував домашній комплект на новий сезон / офіційний сайт АПЛ

Англійський Лестер офіційно представив домашнє екіпірування на сезон 2020/21.

Світлини з новим варіантом домашньої форми "лисиць" опублікував офіційний твіттер клубу.

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Футболка виконана в традиційній для Лестера барві – синій. На рукавах і на плечах розміщені білі смуги. Також футболка має V-подібний комірець. Технічним спонсором Лестера є німецький виробник Adidas.

До слова, в кампанії 2019/20 "лисиці" фінішували в АПЛ на 5-й сходинці та зіграють на груповому етапі Ліги Європи в новому сезоні.

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Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Футбольна форма
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