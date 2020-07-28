toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Лестер представил домашний комплект формы на новый сезон

06:00 - Читати українською
Лестер представил домашний комплект формы на новый сезон
Лестер представил домашний комплект на новый сезон / официальный сайт АПЛ

Английский Лестер официально представил домашнюю экипировку на сезон 2020/21.

Фотографии с новым вариантом домашней формы "лис" опубликовал официальный твиттер клуба.

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Футболка выполнена в традиционном для Лестера цвете – синем. На рукавах и на плечах размещены белые полосы. Также футболка имеет V-образный воротник. Техническим спонсором Лестера является немецкий производитель Adidas.

К слову, в кампании 2019/20 "лисы" финишировали в АПЛ на 5-й строчке и сыграют на групповом этапе Лиги Европы в новом сезоне.

Манчестер Юнайтед вышел в Лигу чемпионов, Тоттенхэм прорвался в Лигу Европы, Уотфорд и Борнмут вылетели из АПЛ

blog_ava
Главные новости 27 июля: сага с уходом Луческу из Динамо, первые трансферы в АПЛ, Карпаты снова теряют игроков
07:00
274
Теги
Лестер Сити Лестер Сити Англия Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
40
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук