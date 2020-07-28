Лестер представил домашний комплект формы на новый сезон

Фотографии с новым вариантом домашней формы "лис" опубликовал официальный твиттер клуба.

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Футболка выполнена в традиционном для Лестера цвете – синем. На рукавах и на плечах размещены белые полосы. Также футболка имеет V-образный воротник. Техническим спонсором Лестера является немецкий производитель Adidas.

К слову, в кампании 2019/20 "лисы" финишировали в АПЛ на 5-й строчке и сыграют на групповом этапе Лиги Европы в новом сезоне.

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