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Арсенал крутим відео презентував нову домашню форму – традицію доповнив концепт неможливого

16:59 - Читать на русском
Арсенал крутим відео презентував нову домашню форму – традицію доповнив концепт неможливого
Обамеянг і Ляказетт / ФК Арсенал

Лондонський Арсенал офіційно представив комплект екіпірування команди, у якому вона гратиме домашні матчі сезону 2020/21.

Ефектне промо основної форми "канонірів" опублікували в офіційному Instagram клубу.

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Екіпірування виконане в традиційних барвах Арсенала – червоних і білих. Зокрема, перша барва буде основною. Натомість рукави, комірець футболки та бічні смуги будуть білими. Крім того, в дизайні комплекту використані т. зв. неможливі фігури. Це оптична ілюзія, що робить елементи об'ємними, а при детальному спогляданні їх можна помітити порушення правил побудови перспективи.

До слова, технічним спонсором Арсенала є німецька компанія Adidas. У новій формі лондонці зіграють останній тур АПЛ проти Уотфорда (26 липня), а також фінал Кубка Англії проти земляків із Челсі (1 серпня).

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Футбольна форма
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