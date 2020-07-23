Арсенал крутим відео презентував нову домашню форму – традицію доповнив концепт неможливого

Ефектне промо основної форми "канонірів" опублікували в офіційному Instagram клубу.

Арсенал може підписати екс-хавбека Манчестер Сіті – він став лідером Астон Вілли

Екіпірування виконане в традиційних барвах Арсенала – червоних і білих. Зокрема, перша барва буде основною. Натомість рукави, комірець футболки та бічні смуги будуть білими. Крім того, в дизайні комплекту використані т. зв. неможливі фігури. Це оптична ілюзія, що робить елементи об'ємними, а при детальному спогляданні їх можна помітити порушення правил побудови перспективи.

До слова, технічним спонсором Арсенала є німецька компанія Adidas. У новій формі лондонці зіграють останній тур АПЛ проти Уотфорда (26 липня), а також фінал Кубка Англії проти земляків із Челсі (1 серпня).