Манчестер Юнайтед вийшов у Лігу чемпіонів, Тоттенхем прорвався у Лігу Європи, Уотфорд і Борнмут вилетіли з АПЛ

Чемпіонат Англії 2019/20, 38-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Бруну Фернандеш, 71 (пен), Лінгард, 90+8

Вилучення: Еванс, 90+4

Арсенал – Уотфорд – 3:2

Голи: Обамеянг, 4 (пен), 33, Тірні, 24 – Діні, 42 (пен), Велбек, 67

Евертон – Борнмут – 1:3

Голи: Мойзе Кін, 41 – Кінг, 12 (пен), Соланке, 45+1, Станіслас, 80

Крістал Пелас – Тоттенхем – 1:1

Голи: Шлюпп, 53 – Кейн, 13

Бернлі – Брайтон – 1:2

Голи: Вуд, 44 – Біссума, 20, Коннолі, 50

Одним з центральних поєдинків стала битва за ЛЧ між Лестером і Манчестер Юнайтед. "Лисів" перед матчем влаштовувала нічия за умов поразки Челсі, а "дияволам" було потрібно хоча б не програти. Вже у другому таймі після інформації з Лондона підопічним Брендана Роджерса була потрібна тільки перемога, але голів до 70-ї хвилини не виникало. Все вирішила помилка Еванса на 71-й хвилині, яка призвела до пенальті – його реалізував Бруну Фернандеш. У компенсований час Лінгард добив "лисів", забивши у порожні ворота – 0:2.

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Челс виграв у Вулверхемптона, тож турнірна таблиця зафіксувала такі позиції: МЮ з 66 очками бере бронзу, Челсі з такою ж кількістю залікових балів залишився четвертим, а Лестер, маючи на один пункт менше, завершив сезон п'ятим – поза зоною ЛЧ.

Паралельно Борнмут і Уотфорд боролися за виживання. "Вишенькам" була потрібна перемога над Евертоном з якомога кращою різницею м'ячів, а "шершні" проти Арсенала мали здобути кращий результат, ніж борнмутці та бірмінгемці. Уотфорд дива не створив, програвши Арсеналу (2:3), а от Борнмут впевнено здолав "ірисок" (3:1) – втім, перемога не мала значення, адже Астон Вілла не програла Вест Хему.

Таким чином, Уотфорд і Борнмут, набравши по 34 очки, вилітають з Прем'єр Ліги, а Астон Вілла з 35 заліковими балами посіла сімнадцяту позицію, залишившись на наступний сезон. Арсенал з 56 пунктами в активі завершив на восьмій сходинці. Евертон, маючи 49 очок, посів дванадцяту.

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Тоттенхем відставав на одне очко від шостого Вулверхемптона, який грав з Челсі. За умов поразки "вовків" підопічним Жозе Моурінью достатньо було просто не поступитись Крістал Пелас, щоб потіснити "вулвз" і прорватись у Лігу Європи. Своє завдання Тототенхем виконав, розписавши результативну нічию – 1:1. "Шпори" набрали 59 очок і піднялися на шосту сходинку, "орли" завершили сезон чотирнадцятими з 43 заліковими балами в активі.

Бернлі і Брайтон не мали турнірних завдань. В доволі веселому матчі перемогу здобули гості. У таблиці вони розташувалися так: Брайтон набрав 41 заліковий бал і піднявся на п'ятнадцяту позицію, а Бернлі опустився на десяту, маючи в активі 54 пункти.

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