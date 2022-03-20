Брентфорд після двох поспіль перемог в АПЛ відірвався від зони вильоту на 8 очок, але розслаблятись було зарано. Конкуренти могли скоротити дистанцію – і щоб цього не сталося, необхідно було перемагати Лестер на виїзді. Благо, "лисиці" у поточному сезоні вкрай нестабільні.

Норвіч запустив аукціон для збору грошей для України – унікальні лоти від гравців "канарок"

Втім, вже у перші півгодини зустрічі стало зрозуміло, що про перемогу "джмелям" годі й мріяти. На 20-й хвилині Кастань вивів господарів уперед, ефектно пробивши з-за меж штрафного у дальню дев'ятку, а на 33-й перевагу Лестера подвоїв Меддісон. Джеймс прямим ударом зі стандарту поклав м'яч у лівий верхній кут – 2:0! Відпочивати команди відправились саме з цим рахунком.

Брентфорд провів жахливий перший тайм, двічі вистріливши по воротах, але по перерві підопічні Томаса Франка перехопили ініціативу. "Джмелі" провели низку хороших атак і відчутно переважали Лестер в гостроті – втім, вони занадто довго конвертували тиск у голи. Аж на 85-й хвилині їм вдалося відіграти один гол зусиллями Вісси, але на більше команду не вистачило часу. "Лисиці" втримали перемогу.

Таким чином, Лестер набрав 36 очок, піднявшись на 10 позицію в турнірній таблиці. Після 30 турів підопічні Брендана Роджерса провели тільки 27 матчів (у більшості команд по 29), тож вони можуть піднятись набагато вище – необхідно тільки виграти перенесені зустрічі. Брентфорд же з 30 заліковими балами залишається на 15-й сходинці.

Крістал Пелас розтрощив Евертон і пробився у півфінал Кубка Англії – Лемпард здивував ставленням до Миколенка