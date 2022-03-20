Норвіч розпочав збір коштів на гуманітарну допомогу для України, повідомляє прес-служба англійського клубу.

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Клуб організував унікальний аукціон, в якому лотами стала спеціальна тренувальна форма з синьо-жовтими прапорами та автографами, в якій команда вийшла на розминку перед матчем 28-го туру проти Брентфорда.

Вартість футболок коливається від 38 до 130 фунтів стерлінгів, а ціна капітанської пов'язки з автографом стартує від 55 фунтів. Виручені кошти з аукціону, який триватиме ще 5 днів, підуть на потреби українців. Ознайомитись та придбати лоти можна тут.

Нагадаємо, сьогодні вже 25-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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