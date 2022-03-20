Брентфорд после двух подряд побед в АПЛ оторвался от зоны вылета на 8 очков, но расслабляться было рано. Конкуренты могли сократить дистанцию ​​– и, чтобы этого не произошло, необходимо было побеждать Лестер на выезде. Благо, "лисы" в текущем сезоне крайне нестабильны.

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Впрочем, уже в первые полчаса встречи стало ясно, что о победе "шмелям" нечего и мечтать. На 20-й минуте Кастань вывел хозяев вперед, эффектно пробив из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, а на 33-й преимущество Лестера удвоил Мэддисон. Джеймс прямым ударом со стандарта положил мяч в левый верхний угол – 2:0! Отдыхать команды отправились именно с этим счетом.

Брентфорд провел ужасный первый тайм, дважды выстрелив по воротам, но после перерыва подопечные Томаса Франка перехватили инициативу. "Шмели" провели ряд хороших атак и имели ощутимое преимущество в остроте – впрочем, они слишком долго конвертировали давление в голы. На 85-й минуте им удалось отыграть один гол усилиями Виссы, но на большее команде не хватило времени. "Лисы" удержали победу.

Таким образом, Лестер набрал 36 очков, поднявшись на 10-ю позицию в турнирной таблице. После 30 туров подопечные Брендана Роджерса провели только 27 матчей (у большинства команд по 29), поэтому они могут подняться намного выше – нужно только выиграть перенесенные встречи. Брентфорд же с 30 зачетными баллами остается на 15-й строчке.

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