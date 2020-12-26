Поединок между Лестером и Манчестер Юнайтед можно было назвать центральным в 15-м туре АПЛ, ведь команды сражались за второе место в турнирной таблице. "Лисы" держались выше, но отрыв составлял всего одно очко – причем в случае поражения они рисковали пропустить вперёд не только МЮ, а и Эвертон, Челси и Тоттенхэм. "Дьяволы", в свою очередь, набрали инфернальную форму – во внутренних соревнованиях они не проиграли в восьми матчах подряд при семи победах, а на выезде манкунианцы выиграли 13 раз подряд.

Оле-Гуннар Сульшер в сравнении с матчем против Эвертона в Кубке Лиги провёл масштабные изменения в составе, вернув в основу де Хеа, Линделёфа, Фреда, Мактоминая, Джеймса, Шоу, Рашфорда и Марсьяля. В запасе остались Кавани и Погба, которые провели крутой поединок на Гудисон Парк. Кроме того, на скамейку неожиданно попал Лингард, о котором все уже успели забыть. Брендан Роджерс же составом не удивил, бросив в бой сильнейших.

Первый тайм не был интересным для нейтрального зрителя. От стартового свистка до перерыва на поле шла позиционная борьба в невысоком темпе с большим количеством мелких нарушений и затяжных поперечных перекатов мяча – особенно этим страдал Лестер. Впрочем, МЮ мог открыть счет уже на 1-й минуте с навеса Бруну Фернандеша на линию вратарской – Рашфорд головой пробил над перекладиной. Хозяева огрызнулись слабым ударом Варди из-под Байи и выходом Джейми лицом к лицу с офсайда. Вот, собственно, и все моменты в первые 20 минут встречи.

Казалось, что при таком футболе голов увидеть не удастся, однако на 23-й минуте "дьяволы" неожиданно открыли счет: Джеймс после вбрасывания из аута сместился с правого фланга в центр и выкатил пас на Бруну Фернандеша, а тот в подкате вырезал передачу в штрафную под выход Рашфорда лицом к лицу – 0:1! Впрочем, долго вести в счете манкунианцам не пришлось: уже на 31-й минуте все тот же Бруну Фернандеш потерял мяч под давлением Ндиди и Мэддисона, после чего последовал пас на Барнса – Харви же смело выстрелил метров с 23-х под ближнюю штангу. 1:1!

От такого размена содержание игры отнюдь не изменилось. У Лестера в атаке вообще ничего не получалось, а Манчестер имел только стандарт на 37-й минуте – Бруну Фернандеш замкнул его головой, но получилось слишком неточно. Наконец, на перерыв команды отправились при ничейном счете.

Второй тайм Лестер начал значительно активнее манкунианцев. Хозяева провели серию опасных врываний в штрафную, зарабатывали угловые и перспективные штрафные удары, однако подопечным Брендана Роджерса катастрофически не хватало конкретики. "Красные дьяволы", в свою очередь, настораживали своей пассивностью даже Оле-Гуннара Сульшера, которому на 54-й минуте пришлось выпускать на поле Погба.

Дела пошли вверх, хотя и без прямого участия Поля. Гости уже на 59-й минуте могли выходить вперед: Матоминай отобрал мяч в центре и сразу вырезал передачу под выход Рашфорда лицом к лицу, а Маркус мощно пробил в левый угол – Шмейхель парировал! Через минуту нападающий вывел один на один Марсьяля – Антони свой момент реализовал, но его гол отменили из-за явного офсайда.

Лестер на 65-й огрызнулся прорывом Барнса с прострелом на дальнюю штангу, однако Мэддисон не успел к нему. МЮ через четыре минуты после этого, едва не забил со штрафного – Магуайр головой замыкал подачу, но пробил над воротами.

Постепенно активность манкунианцев стихла. Лестер вернул контроль над игрой и продолжил попытки пройти оборону гостей через фланги, но ничего интересного создать не удалось. Несмотря на это, тренерский штаб МЮ явно был встревожен пассивностью атаки, поэтому на 75-й минуте в бой бросили Кавани. Этот ход принес успех уже через четыре минуты: Эдинсон открылся под передачу Байи на чужую треть поля, протащил мяч и выкатил разрезной пас в штрафную на Бруну Фернандеша – португальцу осталось только переиграть Шмейхеля. 1:2!

Брендан Роджерс сразу же выпустил на поле нападающего Переса. "Лисы" вновь перехватили инициативу и даже загнали манкунианцев на их половину, однако в завершающей фазе им очень не хватало качественной передачи. Впрочем, замена Лестера сработала так же быстро, как и замена МЮ: на 85-й минуте Перес получил мяч на правом фланге и прострелил, а Варди замкнул передачу ударом метров с 11-ти – 2:2!

В компенсированное время Перес еще мог вырвать для Лестера победу, срезав отскок на линию вратарской в ​​дальний угол, однако мяч прошел рядом со штангой. Манчестер Юнайтед же до последних минут опасных моментов так и не создал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Лестер пока сохраняет вторую позицию в турнирной таблице, набрав 28 очков. Манчестер прервал фантастическую выигрышную серию на выезде и остается третьим, имея в активе 27 зачетных баллов. Впрочем, сегодня конкуренты могут выбить обе команды с насиженных мест.