"Як вони грають зараз, як пресингували Евертон (2:0) в перші 30 хвилин... Вони повністю переграли Лідс (6:2) – перевершили їх у фізиці. Мало кому вдається так грати з Лідсом.

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У них є гравці, вони набирають форму. Я чув, як Сульшер говорив про те, як поліпшується їхня фізична форма – цього не було на початку сезону. При цьому це якісні гравці, у них є цілі. Вони можуть виграти будь-який матч. Повірте мені, МЮ – справжній претендент на чемпіонство", – цитує Макларена Talk Sport.

Після 14-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на третій сходинці – відставання від першого Ліверпуля становить 5 пунктів. Вже завтра МЮ протистоятиме Лестеру у битві за друге місце, початок о 14:30.

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