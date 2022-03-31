"Григорій Михайлович (Суркіс – прим. Футбол 24) тоді запитав мене – "Вітю, то ти будеш міняти паспорт?". А мені яка різниця? Тоді все було добре, всі жили добре, і Кучма дав мені паспорт. Ніхто не вірив, я тоді не задумувався...

Леоненко прозрів після початку війни: "Я один із багатьох, хто казав, що росіяни, українці, білоруси – один народ"

Зараз, звичайно, це все неприємно. Путін і своєму народу напаскудив, про спортсменів взагалі мовчу. Про економіку, санкції також мовчу, бо це все таке, нефутбольне. А про футбол зараз, звісно, ми не можемо говорити, бо його просто немає", – заявив Леоненко в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, одіозний нападник народився та виріс в Тюмені, однак незадовго після розвалу СРСР перебрався до київського Динамо і вирішив виступати за збірну України.

Росія напала на Україну: Зінченко у ролі Яроша для жалюгідної російської пропаганди, втрати збірної і грандів (LIVE)