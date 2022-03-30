Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко відмовився від своїх уявлень про стосунки з росіянами і білорусами.

"Звісно, це ненормально. Я один із багатьох, хто казав, що росіяни, українці, білоруси – один народ. Наразі ми бачимо, що це зовсім не так. Звичайно, як і всі, я вважаю, що українські люди гинуть. І не наші також гинуть.

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Я їздив до українських солдатів, щоби підтримати їх, півдня їздив. Поки що війна серйозно мій будинок не зачепила. А до бомбардувань ми вже звикли. Ця війна розділила росіян та українців", – заявив Леоненко в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, іменитий нападник народився та виріс в Тюмені, однак незадовго після розвалу СРСР перебрався до київського Динамо і вирішив виступати за збірну України.

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