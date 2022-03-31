"Григорий Михайлович (Суркис – прим. Футбол 24) тогда спросил меня – "Витя, так ты будешь менять паспорт?". А мне какая разница? Тогда все было хорошо, все жили хорошо, и Кучма дал мне паспорт. Никто не верил, я тогда не задумывался...

Леоненко прозрел после начала войны: "Я один из многих, кто говорил, что русские, украинцы, белорусы – один народ"

Сейчас, конечно, все это неприятно. Путин и своему народу нагадил, о спортсменах вообще молчу. Об экономике, санкциях тоже молчу, потому что это все такое, нефутбольное. А о футболе сейчас, конечно, мы не можем говорить, потому что его просто нет", – заявил Леоненко в интервью Денисов Time.

Напомним, одиозный нападающий родился и вырос в Тюмени, однако незадолго после развала СССР перебрался в киевское Динамо и решил выступать за сборную Украины.

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