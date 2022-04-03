Дулуб пояснив, чому санкції проти російських та білоруських спортсменів необхідні
Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував рішення дискваліфікувати російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.
"Санкції проти білоруських та російських спортсменів? Я не розумію, чому ці санкції обурюють когось. Ті, хто з ними не згоден, кажуть, що спорт поза політикою. Але хто придумав цю фразу? Будь-який вид спорту, хоч і в невеликих масштабах, але все ж відображає всі процеси, що відбуваються в суспільстві.
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Згадаймо Олімпіаду 1936 року в Німеччині. Навіщо це було німцям? Щоб показати перевагу арійської раси. Олімпіада в Москві та Сочі слугувала тому, щоб показати через спорт перевагу Радянського Союзу чи Росії.
На мою думку, країна, яка розпочала війну в центрі Європи в ХХІ столітті, має бути покарана. Я не кажу, що у війні винні спортсмени, санкції стосуються не тільки спорту: глобальні бренди йдуть, банки відключають SWIFT і так далі. Спорт десь на десятому місці", – розповів Дулуб у інтерв'ю Наша Ніва.
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