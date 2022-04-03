"Санкції проти білоруських та російських спортсменів? Я не розумію, чому ці санкції обурюють когось. Ті, хто з ними не згоден, кажуть, що спорт поза політикою. Але хто придумав цю фразу? Будь-який вид спорту, хоч і в невеликих масштабах, але все ж відображає всі процеси, що відбуваються в суспільстві.

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Згадаймо Олімпіаду 1936 року в Німеччині. Навіщо це було німцям? Щоб показати перевагу арійської раси. Олімпіада в Москві та Сочі слугувала тому, щоб показати через спорт перевагу Радянського Союзу чи Росії.

На мою думку, країна, яка розпочала війну в центрі Європи в ХХІ столітті, має бути покарана. Я не кажу, що у війні винні спортсмени, санкції стосуються не тільки спорту: глобальні бренди йдуть, банки відключають SWIFT і так далі. Спорт десь на десятому місці", – розповів Дулуб у інтерв'ю Наша Ніва.

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